I finalisti di 'Nuova Scena 2': "Mai perdere di vista la propria identità"

'Nuova Scena' "è stata una palestra", ora i tre finalisti sono pronti a prendere il mondo a morsi fuori dal rap show di Netflix. A vincerlo è stato Cuta, che si è aggiudicato il premio di 100mila euro con il brano 'Sedicenne incinta'. Sul podio anche Nox con 'Zin Zin' (prod. Madfingerz) e CamilWay con 'Nuova vita' (prod. Yung Snapp). Tutti e tre hanno fatto breccia nei tre giudici – Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier – ma anche nel pubblico: i brani inediti hanno superato i 10 milioni di stream e i videoclip hanno totalizzato views da record su YouTube. "Quello che conta è restare sempre fedeli a sé stessi, avere una propria identità e un'originalità nello stile", dice Cuta, che riflette su come oggi sia dia "più importanza ai numeri e ai follower, un artista dovrebbe ignorarli in modo da poter fare liberamente la propria roba".

Per Nox "viviamo in un modo pieno di pressioni, soprattutto per chi vuole fare questo lavoro". Ormai "il valore di una persona sembra misurato in base ai soldi che guadagna, ai numeri sui social e agli orologi che indossa. L’integrità personale passa in secondo piano rispetto a quello che sei". La società "ti dice che se vuoi farcela - prosegue - devi correre dietro ai soldi e avere successo per forza. Ma alla fine che cambia tra me e il panettiere che si sveglia all’alba per fare un buon pane? Nulla. Ognuno ha un ruolo in questa vita e non dobbiamo per forza avere tutti gli stessi obiettivi". Una riflessione che CamilWay allarga all'approccio alla vita: "Nessuno può capire davvero quello che passo ogni giorno, o quello che ho passato nella mia vita. E ancora oggi lotto con la vita". L'artista circa due anni fa ha perso l'uso del braccio sinistro a causa di un incidente. E sul blocco creativo dice: "Ogni tanto mi prende la sindrome del foglio bianco, nella mia mente diventa tutto nero. Ma grazie a 'Nuova Scena' ho cambiato il mio approccio alla scrittura. Adesso so che devo e posso arrivare a tutti, non solo ai calabresi (il rapper è nato a Crotone, ndr)".

Cuta, invece, "da questa esperienza mi porto a casa un grande insegnamento 'cerca di essere te stesso ancora prima di inseguire i risultati". Per Nox "è stata una palestra, ho imparato da affrontare non solo la pressione e l'ansia da palcoscenico ma anche ad incassare le esibizioni andate male. C'è questa idea - spiega - che non si possa mai fallire. Anche The Weeknd, che è il numero uno, ha raccontato di soffrire l'ansia da prestazione. Noi artisti vogliamo dare sempre il massimo, ma siamo umani e dobbiamo fare i conti con i mostri che abbiamo dentro". Sulle piattaforme sono disponibili i singoli dei ragazzi ascoltati durante il programma: ‘Mica io’ ‘Sedicenne incinta’ di Cuta, ‘Baby Doll’ e ‘Zin Zin’ di Nox, ‘Benvenuti in Calabria’ e ‘Nuova vita’ di CamilWay.