Fiore De Rienzo, storico inviato di 'Chi l'ha visto?', è morto ieri, martedì 28 gennaio, all'età di 65 anni a Roma. La notizia è stata diffusa dal fratello Gigi sul suo profilo social. De Rienzo era il padre dell'attore Libero De Rienzo, scomparso prematuramente nel 2021.

I funerali

Oggi, mercoledì 29 gennaio, dalle 13 alle 17, sarà possibile dare l’ultimo saluto al giornalista presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma mentre i funerali si terranno a Paternopoli domani alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione.

I messaggi

Il messaggio di affetto della redazione del programma di Rai3: "Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di 'Chi l’ha visto?' per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia".

"L’Usigrai è vicina alla famiglia e ai colleghi di Fiore De Rienzo, scomparso dopo una breve malattia. Giornalista, storico autore di tanti programmi informativi della Rai, da 'Chi l’ha Visto' fino a 'La Vita in diretta', e 'I Fatti Vostri'. Gentile, cordiale, inclusivo, Fiore De Rienzo ha sempre incarnato i valori più profondi del Servizio Pubblico occupandosi di cronaca con rispetto e misura. È stato anche autore di importanti scoop come sul caso della sparizione di Emanuela Orlandi. E’ stato un punto di riferimento per i colleghi più giovani. Alla Rai mancherà tantissimo un professionista come lui". Lo scrive in una nota l'Esecutivo dell'Usigrai a proposito della morte di Fiore De Rienzo avvenuta ieri a Roma all'età di 65 anni.