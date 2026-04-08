Fiorello torna dalla pausa pasquale e smentisce subito un'indiscrezione che circola da qualche giorno: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo… ma io non so niente!”, è l'affermazione netta dello showman nella puntata odierna di 'La Pennicanza', il programma radiofonico che Fiorello conduce con Fabrizio Biggio dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e, in replica alle 7.10 del mattino, con La Mattinanza su Rai2.

Spazio poi alla satira sportivo-cinematografica con una finta telefonata ad Aurelio De Laurentiis: “Buongiorno, abbiamo vinto. Siamo secondi in classifica. Antonio Conte è un grande allenatore, senza il suo supporto il Napoli non potrebbe raggiungere questi livelli! Credo che la sua presenza in panchina sia essenziale. Il contratto? lo sblocco subito: con quello che risparmio sul suo stipendio ci faccio due film e una serie!”.

Non manca il collegamento con il Quirinale, con l’improbabile Sergio Mattarella imitato da Fiorello: “Cosa devo dire di quell’uomo? Di quell’essere con una posizione tricologica imbarazzante? Qualcuno lo fermi. Ieri doveva distruggere una civiltà, stamattina era nel giardino della Casa Bianca ad annaffiare le begonie. La soluzione? È prendere l’aereo presidenziale, atterrare lì davanti, scendere con calma, stilare un piano preciso e poi dargli una testata sotto l’occipitale sinistro, minacciandolo di fargli vedere tutti i David di Donatello. Viva l’Italia, viva la pace nel mondo… e viva le soluzioni drastiche”.

Fiorello conclude la puntata con una nota ironica sul nostro Paese: “Chiudiamo con una bella notizia: l’Italia è uno dei paesi più longevi di tutti. Rai1 ringrazia!”