Olivia Testa si è sposata a Venezia con Ansperto Radice Fossati e la coppia ha avuto un intrattenitore d'eccezione: Rosario Fiorello. Sposato dal 2003 con Susanna Biondo, madre di Olivia, lo showman ha avuto un ruolo da protagonista alle nozze della giovane che - l'ha ribadito in più occasioni - considera sua figlia.

Un rapporto speciale quello tra Fiorello e Olivia, tanto che la sposa ha voluto fare la tradizionale entrata (sulle note di 'All You Need Is Love' dei Beatles) al braccio di due papà: quello naturale, Edoardo Testa, e quello acquisito, Fiorello appunto. Il cantante e conduttore ha poi condiviso simpatia e talento durante tutto il corso della festa: alcuni video condivisi sui social mostrano il momento in cui ha cantato per gli sposi 'Un'avventura' di Lucio Battisti e ha scandito al microfono il momento del lancio del bouquet.

Alla festa per le nozze, Ansperto Radice Fossati Confalonieri e Olivia Testa aggiungeranno presto una nuova gioia dal momento che diventeranno presto genitori.