I figli di Gene Hackman non vengono nominati nel testamento da 80 milioni di dollari del leggendario attore di Hollywood, trovato morto lo scorso 26 febbraio. Il testamento è stato reso pubblico e dalle carte emerge che il due volte premio Oscar ha lasciato l'intero patrimonio alla moglie Betsy Arakawa. Ma la consorte, che aveva sposato da 30 anni, è stata trovata morta insieme all'interprete di 'Il braccio violento della legge' nella loro casa di Santa Fe nel New Mexico. Così gli avvocati affermano che, poiché le autorità di polizia sostengono che Arakawa sarebbe morta sette giorni prima del marito, i figli di Hackman potrebbero ereditare la sua fortuna, nonostante non siano stati nominati nel testamento.

I tre figli avuti dall'ex moglie Faye Maltese - Christopher, 65 anni, Elizabeth, 62 anni, e Leslie, 58 anni - non hanno commentato pubblicamente la questione. I documenti legali ottenuti dalla Bbc mostrano che Hackman aveva nominato Arakawa come unico beneficiario nel 1995 e l'ultimo aggiornamento del testamento risale al 2005. Tuttavia, l'avvocato californiano Tre Lovell ha dichiarato alla Bbc che l'eredità potrebbe passare a loro in base alle leggi sulla successione, a condizione che non sia stato nominato un altro beneficiario. "L'eredità sarà effettivamente processata in conformità alle leggi sulla successione intestata e i figli sarebbero legittimamente i prossimi in linea di successione", ha spiegato Lovell. I figli dovrebbero anche dimostrare che il testamento non è valido perché Arakawa è morta prima di Hackman, ha aggiunto l'avvocato. Il testamento della stessa Arakawa lasciava i suoi beni ad Hackman, con una clausola che prevedeva che se i due fossero morti entro 90 giorni l'uno dall'altro, il suo patrimonio sarebbe andato a un trust e successivamente sarebbe stato donato in beneficenza, dopo aver coperto le spese mediche della coppia.

Le autorità di polizia ritengono che Arakawa sia deceduta l'11 febbraio dopo aver contratto un virus raro, circa una settimana prima Hackman morisse per cause naturali. La coppia è stata trovata morta in stanze separate della loro casa (valutata 4 milioni di dollari) a Santa Fe il 26 febbraio. Arakawa è stata trovata in bagno con pillole sparse nelle vicinanze, mentre Hackman era nel retro della casa, con i pantaloni della tuta e pantofole, con il suo bastone e gli occhiali da sole accanto. I funzionari della medicina legale hanno stabilito che l'attore è morto sette giorni dopo la moglie a causa di una grave malattia cardiaca, con l'Alzheimer avanzato elencato come un fattore che avrebbe contribuito al decesso.