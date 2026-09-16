GF Vip 2026, vecchie glorie vs new entry

La porta rossa del Grande Fratello VIP, si è già aperta accogliendo i primi quattro inquilini. La nona edizione del reality show Mediaset, però, partirà ufficialmente domani sera e, anche quest’anno, avrà come protagonisti ex-gieffini e nuovi volti pronti a mettersi alla prova. Come andranno gli ascolti? Nel pronostico degli esperti Sisal, è data a 1,82 la possibilità che Ilary Blasi superi il 18.9% di share, più di quanto ottenuto con il suo ritorno alla conduzione nel marzo del ‘26.

In attesa di conoscere il responso del pubblico televisivo, si accende la sfida tra veterani e new entry: favorita per la vittoria una paladina dell’edizione 2010, Guendalina Tavassi, offerta a 3,50 su Sisal.it. A insidiare il suo possibile primato, il ballerino Andreas Müller (5,00) e Giulia Provvedi (6,00), del duo “Le Donatella”, anche lei volto già noto al pubblico del reality.

Tra i grandi ritorni spiccano anche quelli di Jonathan Kashanian e Alex Belli, appaiati in quota 7,50 su Sisal.it. Per Jonathan si tratta di un ritorno nella Casa a oltre vent’anni dalla vittoria del 2004, mentre Belli si prepara a rimettersi in gioco dopo l’esperienza nell’edizione del 2021 che lo ha incoronato come uno dei protagonisti. Ma attenzione: a 9,00 si fanno largo altri due nomi che non hanno certo bisogno di presentazioni, Valeria Marini e Marina La Rosa. Per quest’ultima il ritorno nella Casa ha un sapore speciale: 26 anni dopo essere stata tra le protagoniste della prima storica edizione del Grande Fratello, torna dove tutto è iniziato.

E se le quote sembrano premiare soprattutto i volti che conoscono già le dinamiche della Casa, le nuove leve sono pronte a giocarsi le proprie carte. Tra gli esordienti, a quota 20,00 troviamo la ballerina Megan Ria, protagonista dell’ultimo tour di Elodie, Alessandro Roncaccia, volto seguitissimo di “Italian Shore”, Simone Annichiarico, conduttore e figlio di Walter Chiari, e Michelle Masullo, dj e pupilla di Jo Squillo. Più indietro, Moreno Morello, volto celebre di Striscia la notizia, e Federica Morello, influencer e modella conosciuta dal pubblico per la partecipazione a Ciao Darwin. I due in comune non hanno solo il cognome, ma anche il destino di outsider di questa edizione: per entrambi la vittoria pagherebbe 25 volte la posta.