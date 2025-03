"La vita ricomincia anche per Paolino", con queste parole Barbara Palombelli ha accolto Paolo Ciavarro nello studio di Forum, dopo la morte della mamma Eleonora Giorgi .

Il secondogenito dell'attrice è tornato oggi, venerdì 7 marzo, nel programma giudiziario di Canale 5 e ha ringraziato il pubblico per la vicinanza e l'affetto.

Paolo Ciavarro a Forum

"La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, Paolino per me, che oggi torna a Forum. Sarà con voi, con noi", ha detto la conduttrice Barbara Palombelli prima di cominciare la nuova puntata di Forum. Paolo è stato accolto con un caloroso applauso dal pubblico: "Grazie Barbara a te e al pubblico, grazie di cuore", ha detto.

"Grazie a te, Andrea (Rizzoli, il fratello, ndr), Eleonora Giorgi e per l'esempio che avete dato a tutti gli italiani", ha continuato Palombelli. In studio, ospite della puntata, anche Serena Bortone che ha voluto spendere due parole per l'attrice: "Eleonora era una nuvola di borotalco, si è posata sulla nostra vita e ci ha lasciato il profumo della sua di vita".