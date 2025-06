Piccolo incidente per Giulia Salemi. L'influencer è finita in ospedale dopo essere stata travolta da un concorrente durante la puntata di 'The Cage', il game show condotto da Amadeus in onda sul Nove.

L'incidente

"Questa puntata di The Cage ha un finale scoppiettante invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista", ha scritto Giulia Salemi su X prima della puntata andata in onda giovedì 19 giugno. La co-conduttrice, infatti, è stata travolta da un concorrente, Sandro, che stava trasportando una casetta per gatti e non si è accorto della presenza della 32enne, facendola così finire per terra.

Che non si dica che Giulia Salemi non ci metta anima e corpo in tutto quello che fa... per poco non ci rimetteva il ginocchio! 🙈😅😂

Scherzi a parte, ad ogni puntata mi convinco sempre più che questo programma esalti tutti i suoi punti di forza! Brava brava brava 👏❤️#TheCage pic.twitter.com/kTbut8Z9r3 — PrelemiChannel (@lesclerate2) June 19, 2025

Immediata la reazione di Amadeus: "Mi avete ucciso la Salemi, ti ha distrutto le ginocchia", ha detto portandosi le mani tra i capelli. Il concorrente, mortificato, si è scusato con la Salemi: "Mi sento mortificato adesso, scusa". "No, stai tranquillo", ha replicato Giulia che ha proseguito a condurre la puntata, col ginocchio dolorante.

Dopo la puntata, Giulia Salemi ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae in sedia a rotelle in una sala d'ospedale con lo sguardo perplesso: "Ecco perché mi avevate visto con il ghiaccio per giorni", ha scritto.