Giulia Salemi denuncia la poca sicurezza che si respira camminando tra le vie di Milano. L'influencer ha confessato di essere stanca di non sentirsi affatto al sicuro mentre torna a casa la sera. "Solo gente poco raccomandabile", ha esordito Giulia Salemi sul suo profilo Instagram.

La denuncia su Milano

"Sono davvero così stufa e impaurita da donna. Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola". Questo si legge aprendo le storie Instagram di Giulia Salemi. La 31enne ha puntato la telecamera del telefono su se stessa e si è ripresa mentre ieri sera, 15 ottobre, tornava a casa. Per farlo - ha raccontato - di dover percorrere un tratto di strada del capoluogo lombardo a piedi. Una situazione, apparentemente normale, ma che ha fatto sentire l'influencer poco al sicuro.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha raccontato quali sono state le sensazioni che ha provato per una innocua passeggiata tra le strade milanesi: "Da donna, sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura", ha esordito Giulia Salemi. E continua: "Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile e persone che potrebbero essere potenziali stupratori che mi fissano e mi fanno, sapete, quello sguardo fastidioso - spiega l'ex gieffina - devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta e il telefono in tasca".

Poi, Giulia Salemi ha puntato il dito contro la "cattiva" gestione della città: "Bella Milano, eh... poi per quello che costa. Bella e sicura. Pensiamo solo ad aumentare la Zona C e le strisce pedonali". Quindi, ha concluso: "Sono proprio stufa, io da donna ho paura. Ogni giorno della mia vita ho paura a uscire da casa", ha chiosato l'influencer.