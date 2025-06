Glass Beams, a Milano il loro viaggio lisergico

I Glass Beams fanno tappa a Milano e saliranno sul palco del Magnolia, nel contesto dell'Idroscalo, venerdì 20 giugno. Guidati dal leader Rajan Silva, indosseranno le loro maschere di cristallo, suonando un elegante mix di psichedelia e alt-jazz. Un viaggio misterioso, tra India e deserti australiani che andrà avanti dalle 22 fino alle 4 del mattino. Considerati uno degli spettacoli più intensi, tanto del Primavera Sound che del Coachella, la tappa a Milano è concepita come un rituale di 6 ore, la location è il dancefloor alberato del Magnolia, nel contesto dell’Idroscalo. Al live seguiranno i dj set di Sonja Moonear e Tyler Ov Gaia.

A disegnare questo party sotto le stelle è la visione di Nul, entità di base a Milano volta alla promozione di eventi multi-disciplinari e di collaborazione con gli spazi culturali della città. Glass Beams, Sonja Moonear e Tyler Ov Gaia promettono un viaggio sonoro lisergico, reso possibile dalla collaborazione di Magnolia, Locus. Direttore artistico di Nul e cuore del progetto è Tyler Ov Gaia, dj e curatore dedito alla divulgazione di pratiche sonore intese non (solo) come intrattenimento, ma anche come eventi trasformativi per individui e società.