La presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è stata affrontata duranta la puntata del Grande Fratello, trasmessa il 14 ottobre su Canale 5. È stata una settimana intensa per la coppia, soprattutto per il coreografo che ha provato tanta gelosia nei confronti del concorrente Clayton Norcross.

Il confronto in diretta

"Sono gelosissimo", ha ammesso Enzo Paolo Turchi senza nessun ripensamento. Durante la settimana, infatti, il concorrente ha notato alcuni atteggiamenti maliziosi di Clayton nei confronti della sua amata, Carmen. Turchi ha ammesso di essere infastidito dai suoi atteggiamenti, come potrebbe esserlo un qualsiasi marito.

"Se Carmen si innamora di un'altra persona io soffro, ma se lei è felice non posso fare a meno di esserlo anche io", ha confessato il gieffino in tutta onestà.

Dopo, Alfonso Signorini ha chiesto a Carmen Russo di recarsi nella Mystery per farle sentire le dichiarazioni di Enzo Paolo Turchi fatte nel corso della puntata precedente. Il 75enne ha confessato di avere dei dubbi sulla relazione con Carmen, a parer suo, la gieffina si è allontanata da lui da quando è entrata nella casa: "L'ho vista più fredda, distaccata. Forse ha bisogno di un uomo diverso, di potere, io non sono così, sono un uomo semplice", ha rivelato Turchi.

Carmen Russo dopo aver ascoltato le parole del marito , ha voluto precisare che tra i due non c'è alcuna crisi: "Lo amo come il primo giorno. È tutto quello che ho e lo amerò per sempre", ha detto a gran voce la gieffina, convinta dell'amore che prova per lui.

I due poi chiariscono le incomprensioni: "Io non mi sono stancata di te, non lo farò mai". Con queste parole Carmen Russo rassicura il marito Enzo Paolo. "Sei meraviglioso e sei davvero troppo importante per me", conclude la gieffina abbracciando il marito.

Il segreto di Enzo Paolo

Enzo Paolo Turchi ha poi aggiunto: “Io c’ho un altro problema che tu non sai e non dirò mai. Lo dirò ad Alfonso a cena fuori. È un segreto..”. Poi continua: “È una cosa grave che mi è successa da bambino. Avevo 11 anni.. una brutta cosa che non auguro a nessuno”, ha concluso il gieffino, lasciando tanta curiosità tra i telespettatori.