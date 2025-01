È andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello ieri sera, 20 gennaio. Il reality show ha affidato ai concorrenti una grande possibilità: decidere la sorte degli ex concorrenti usciti negli scorsi mesi dalla Casa. Ecco cosa è successo nella ventiquattresima puntata.

Il ripescaggio

Tramite un televoto flash, aperto all'inizio della puntata da Alfonso Signorini, i telespettatori hanno votato il loro ex concorrente preferito. Sei sono gli ex concorrenti rientrati momentaneamente nel tugurio: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia, Michael Castorino ed Eva Grimaldi (eliminata dal televoto questa settimana). Il pubblico dovrà decidere solo quattro di loro che torneranno ufficialmente nella Casa come nuovi concorrenti del Grande Fratello. Il televoto verrà chiuso durante la prossima puntata che andrà in onda giovedì 23 gennaio.

Il regalo per Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo ha avuto l'opportunità di riabbracciare la sua mamma che ha lanciato un appello ai telespettatori per rintracciare suo figlio, fratello di Pamela, di cui non si hanno più tracce. "È scomparso da un giorno all’altro. È andato via una mattina e non è più tornato. Viveva con i miei genitori, sembrava più triste e pensieroso. L’ultima volta lo abbiamo visto al funerale di mia nonna materna. Vogliamo solo sapere se sta bene”, ha raccontato l'ex volto di 'Non è la rai'.

Il misterioso biglietto

Pamela Petrarolo ha trovato, nei giorni scorsi, vicino all’armadio di Luca Calvani un misterioso bigliettino. “No letto Jessica”, queste le parole contenute nel misterioso cartoncino. Sembrava proprio un bigliettino proveniente dall'esterno e questo va contro ogni regolamento del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha così cercato di fare chiarezza durante la puntata. Il biglietto è stato scritto e consegnato da Enzo Paolo Turchi per Luca Calvani: "Ho avvertito Luca perché volevo proteggerlo e sapevo che sua figlia stava soffrendo moltissimo perché lui dormiva nel letto di un'altra donna", ha speigato.