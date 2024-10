Eleonora Cecere ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. È successo durante la puntata di ieri, lunedì 28 ottobre, quando il marito Luigi le ha chiesto di tornare a casa per occuparsi, insieme a lui, delle figlie: "Da solo non riesco, ho bisogno di te". La scelta della concorrente è stata piuttosto criticata sui social.

Le critiche e la risposta di Eleonora

"Io e le bambine abbiamo bisogno di te perché tu sei parte di me e se manchi tu è un problema grosso perché da solo non ce la faccio", ha confessato Luigi, chiedendo aiuto alla moglie in diretta televisiva. Eleonora Cecere non ha esitato alla richiesta del marito Luigi Galdiero e senza battere ciglio ha abbandonato il reality show.

Sul web non sono mancate le critiche per la sua scelta: "È tornata a casa solo perché il marito le ha chiesto di farlo. Lei voleva rimanere al Grande Fratello, ma lui le ha rotto il sogno. Ha messo da parte il suo lavoro perché lui non è in grado di occuparsi delle figlie. L'ha manipolata", questo ha scritto un utente sulla piattaforma X, durante la diretta del programma.

Eleonora Cecere di 'Non è la Rai' ha replicato alle critiche ricevute condividendo sui social un post in cui spiega le motivazioni della sua scelta: "Cari amici, fan e sostenitori, ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione", ha esordito la showgirl. "Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita. Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni", ha spiegato Eleonora Cecere, non condividendo le critiche mosse dai sostenitori.

La showgirl ha approfittato del momento per ringraziare tutti per il sostegno: "Ringrazio di cuore tutti voi per l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato in questa avventura incredibile. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il team del Grande Fratello per questa opportunità unica. La mia esperienza nella casa è stata breve ma intensa e ricca di emozioni, e porterò con me ricordi preziosi". E conclude: "Continuerò a seguire i miei sogni e a lottare per le mie passioni, e spero che continuerete a supportarmi nel mio percorso".

Nei commenti, i follower non hanno esitato a criticare nuovamente la scelta di Eleonora: "Suo marito le ha spezzato il sogno, non è giusto", ha scritto qualcuno. "Ti ha tagliato le ali", ha scritto qualcun altro.