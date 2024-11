Lacrime al Grande Fratello. Durante la puntata andata in onda ieri, martedì 12 novembre, Alfonso Signorini ha dato spazio a Enzo Paolo Turchi per comunicare pubblicamente la sua decisione definitiva e cioè quella di abbandonare la Casa del reality show.

Il motivo

Enzo Paolo ha fatto il suo ingresso nel Salone mentre i concorrenti erano freezati e ha spiegato subito il motivo per cui ha preso la decisione di abbandonare il Grande Fratello: "La mia famiglia mi manca moltissimo", ha esordito. I concorrenti del reality si sono emozionati a sentire le parole del coreografo e sono scoppiati in lacrime: sentiranno molto la sua mancanza all'interno della Casa, per molti Enzo Paolo era come un papà, un confidente, un amico.

"Non cambiate, migliorate quello che avete" dice Enzo Paolo con la voce rotta dal pianto. "Vi voglio bene, vi ho voluto bene e vi ringrazio ancora per quello che mi avete dato" dichiara commosso. I ragazzi sono tutti in lacrime e dispiaciuti di doverlo salutare ma capiscono bene le sue motivazioni.

Prima di abbandonare il reality, c'è una grande sorpresa che aspetta Enzo Paolo fuori la porta rossa: la figlia Maria che non vede l'ora di riabbracciare il papà dopo due mesi di lontananza: "Sei stato un grande papà". Anche Carmen Russo li raggiunge e la famiglia è finalmente riunita, proprio come il coreografo desiderava.