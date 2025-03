Lorenzo Spolverato sale con le scarpe sul letto di Stefania Orlando e comincia saltare. Qualche giorno prima si era piazzato alle spalle della conduttrice tv prendendola in giro. La tensione all'interno del Grande Fratello non smette di crescere e alcuni comportamenti hanno fatto infuriare il web.

Spolverato è stato il primo concorrente del reality show in onda su Canale 5 a essere eletto come finalista. Tuttavia, la sua presenza nella Casa continua a non andare bene ad alcuni telespettatori. Sugli episodi si è espresso anche Gianni Ippoliti a ‘Uno Mattina in famiglia’: "Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello. Questo concorrente rimane ancora in trasmissione, cos'altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, dopo aver bullizzato e dopo aver aggredito per rimanere ancora in televisione?".

Un utente su X, postando il video di Spolverato che salta sul letto, parla di "ennesimo atteggiamento vile con il sorriso delle amiche galline vomitevoli. FUORI LORENZO". "Ecco chi è Lorenzo Spolverato. Un maleducato aggressivo esaltato egoriferito che si permette di fare dei gesti del genere a una donna di 58 anni. Non vedo l’ora che esca dalla casa per vedere quanto la gente lo schifi", si legge in un altro post.

Su ciò che sta accadendo nella Casa il Codacons, insieme all’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi (Assourt), ha scritto una 'lettera aperta' a Pier Silvio Berlusconi, insieme all’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi (Assourt), lamentando l’esistenza di "dinamiche discutibili all’interno del programma, talvolta al limite del rispetto della dignità umana". Sui social media e nei principali organi di stampa "si susseguono commenti e articoli che denunciano il perpetuarsi di dinamiche discutibili all'interno del programma, si legge.