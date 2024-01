Monia La Ferrara eliminata dal Grande Fratello nell'ultima puntata di ieri, lunedì 29 gennaio. "Grazie ragazzi, per due mesi siete stati la mia famiglia. Vi voglio bene, mi avete fatta crescere" ha esclamato con le lacrime agli occhi. Tra abbracci e ringraziamenti, gli inquilini hanno salutato la loro compagna d'avventura. Beatrice, Stefano, Vittorio e Letizia sono invece i candidati all'eliminazione.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Intanto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero continua lo scontro. In questi ultimi sette giorni, l'una ha detto di tutto sull'altra con allusioni, esagerazioni, accuse e contro accuse. L'attrice è ferma sulla sua opinione: Perla è egoriferita ed egoista, mentre quest'ultima pensa di Beatrice che è una persona manipolatoria e crudele. Uno scontro tra civiltà, per Beatrice che argomenta in questo modo: "Un discorso basato su forma e sostanza: Perla ha dimostrato una diversità di linguaggio e modi che non reggono" .

"Sono a servizio della comunità, sia a livello di generosità, disponibilità, capacità di perdono" e su quest'ultima capacità Alfonso Signorini dissente, affermando che la concorrente non perdona, ma ha buona memoria. Perla, però, sostiene che la coinquilina sia capace di giocare con le emozioni delle persone, come con Letizia citando la questione di suo padre. Cesara Buonamici, chiamata in causa, denota in Beatrice un cambio di marcia troppo veloce: "Sta premendo troppo sull'acceleratore, non capisco il perché di frasi così forti".

Le due concorrenti ritornano a discutere dei modi dell'una e dell'altra, Beatrice afferma che rispetto a Perla ha un'eleganza differenze: "Se io vengo svegliata, non uso certo parole volgari". La ragazza, però, sostiene che le lamentele dell'attrice siano illazioni: "Lei continua a cercare difetti in me, fa di tutto per criticarmi, per provare a dare di me un'immagine negativa".

Di qui, l'argomento si sposta su altre parole dette da Beatrice, Alfonso Signorini sottolinea che la donna ha definito la ragazza una bulletta, per i suoi atteggiamenti, per i modi di fare che ha. A ciò, l'influencer definisce l'attrice una classista che non fa altro che studiare solo lei: "Lei si sveglia e guarda tutto quello che faccio io".

Viene chiamato in causa Mirko, che in passato avrebbe detto cose molto spiacevoli sulla sua ex, che non faceva molte faccende domestiche, ma lo stesso ritratta le sue parole. Rivedere quelle immagini porta Perla alle lacrime, ferita da quanto ascoltato e dai continui attacchi di Beatrice che rimarca di aver avuto ragione. "La Perla che vedo adesso, non è quella del passato" commenta Mirko dallo Studio, difendendo la sua ex ragazza.