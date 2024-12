La storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta potrebbe essere arrivata al capolinea. Per i due sembra impossibile ormai recuperare il rapporto a causa di un litigio molto pesante avvenuto dopo che l’ex velina si è proposta di organizzare delle sessioni di ballo a due. Tra questi, non è sfuggita a Lorenzo la coreografia piuttosto sensuale tra l’ex velina e Alfonso D’Apice.

La crisi di Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato è andato su tutte le furie per il passo a due tra la fidanzata Shaila e il gieffino Alfonso D’Apice. Il modello milanese, infatti, non ha nascosto il fastidio di non essere stato scelto dalla sua fidanzata. In un momento di confidenze, Lorenzo ha confessato all'inquilina Ilaria di essere dispiaciuto per la scelta di Shaila: “Ha preferito insegnare la coreografia ad Alfonso. Ha aumentato solo la mia insicurezza”, ha detto mostrando il suo malcontento per l’accaduto.

Confrontandosi poi con la ballerina, Lorenzo ha detto di non essersi sentito affatto compreso: “È stato bello, ma finisce qua”, conclude il modello milanese dopo un acceso botta e risposta. Shaila ribatte: “Io sono questa e se non ti piace ciao”, ha concluso allontanandosi da lui.

Shaila, convinta di mantenere le distanze da Lorenzo, si sfoga con le altre inquiline mostrando tutte le sue debolezze: “Non lo voglio più vedere. Ci credo sempre, credo sempre nelle persone sbagliate", dice alla gieffina Pamela, che le suggerisce di allontanarsi definitivamente da Lorenzo: "Per me siete incompatibili".

La ballerina in un momento di confidenze con l’amica Yulia, scoppia in lacrime. "Quello che mi devasta è perdere tutto questo, ho aperto il mio cuore". Conclude così Shaila che sembra ormai convinta della scelta presa. È finita così la storia con Lorenzo Spolverato?