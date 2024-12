Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non stanno attraversando un periodo sereno. La relazione tra i due inquilini sembra vacillare e a calmare le acque ci ha pensato il papà del modello milanese che ha fatto il suo ingresso nella Casa durante la diretta del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 16 dicembre.

Il confronto

La scorsa settimana la mamma di Shaila Gatta è entrata nella Casa per avvertire la figlia su Lorenzo Spolverato mostrando le sue perplessità rispetto al concorrente: "Non è una brava persona", ha detto la mamma dell'ex velina cercando di avvertire la figlia. Secondo la donna, infatti, Lorenzo starebbe giocando e Shaila avrebbe perso la sua identità a causa sua.

Aggiungendo anche un dettaglio che ha seminato dubbi tra i telespettatori del reality show: "È gay, lo dicono tutti", ha detto la donna all'orecchio della figlia per non farsi sentire dalla produzione prima di lasciare la Casa.

Il commento, tuttavia, non è passato inosservato e questa sera Lorenzo ne è venuto a conoscenza: "A me piacciono le donne", ha ribadito. Il concorrente è stato, dunque, messo in cattiva luce dalla mamma di Shaila e il papà di Lorenzo è voluto intervenire in difesa del figlio durante la diretta di ieri sera.

L'uomo ha avuto la possibilità di confrontarsi con la fidanzata di suo figlio, Shaila: "So che è molto orgoglioso, ma non è una brutta persona, ha un po' di difetti", ha detto il papà rivendicando anche i pregi del ragazzo: "Ma è buono e generoso".

Sulla presunta omosessualità, il papà di Lorenzo ha detto: "Anche se lo fosse per noi non sarebbe importante. L'importante è che Lorenzo sia felice". Poi, continua: "Shaila ti ama così come sei", invitando il figlio Lorenzo a lasciarsi andare con Shaila.