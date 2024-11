La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 novembre, è cominciata con il triangolo tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. La complicità tra Shaila e Lorenzo sta facendo molto discutere all'interno della Casa e gli altri gieffini si sono ribellati ai momenti di passione, giudicati da loro "esagerati".

Al Grande Fratello hanno mandato in onda alcuni filmati che riprendevano i momenti di passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Da quando sono tornati dall'esperienza al Gran Hermano, la ballerina e il modello si sono lasciati andare all'intimità, baciandosi appassionatamente davanti alle telecamere in ogni angolo della casa, senza badare alla presenza degli altri inquilini.

Questo atteggiamento non è stato gradito da nessuno e tutti hanno avuto da ridire, sia in settimana che durante la diretta del Grande Fratello. A dire la sua anche Alfonso Signorini che ha bacchettato Lorenzo: "La casa è grande. Bisogna darsi una regolata, sembra che tu non hai mai visto una donna in vita tua", ha detto.

Il conduttore, senza freni, ha commentato anche i filmati che mostravano Shaila Gatta in lacrime per la difficile situazione che sta vivendo all'interno della Casa, dove pare che tutti i gieffini si siano schierati contro di lei. Le lacrime non hanno convinto, tuttavia, Signorini che ha chiesto alla ballerina: "Perché piangi sempre senza lacrime?", mostrando di non credere del tutto al suo malessere. "Penso che tu non abbia visto bene Alfonso", ha replicato la ballerina stizzita.

Il confronto ha avuto un secondo capitolo, quando il Grande Fratello ha mandato in onda un video in cui Javier ha raccontato agli altri inquilini una confidenza che tempo fa gli aveva fatto Shaila su Lorenzo: quest'ultima ha ipotizzato che il modello potesse avere un altro orientamento sessuale. A prendere la parola è Shaila che tiene a giustificarsi: "Era uno scherzo. Credo che questo serve a mettere me in cattiva luce".