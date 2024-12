Shaila Gatta ha ricevuto una sorpresa dal Grande Fratello. Durante la diretta del reality show andata in onda ieri, lunedì 9 dicembre, la mamma Luisa ha fatto il suo ingresso nella Casa per aiutare la figlia a "ritrovare se stessa" e a darle dei consigli riguardo alla sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Le parole della mamma

La mamma Luisa ha mostrato la sua preoccupazione riguardo alla relazione di Shaila con il gieffino Lorenzo. "Ha ragione Cesara Buonamici, tu non sei più la stessa persona di quando sei entrata al Grande Fratello il 16 settembre", ha detto. Secondo la mamma Luisa, infatti, Shaila da quando è tornata dalla Spagna ha mostrato dei chiari segni di cedimento. "Ti sosteniamo sempre, ma sono qui per dirti che voglio rivedere la Shaila esuberante, felice e libera".

"Io so quello che faccio, riconosco di aver perso la bussola per colpa mia. Io ho limitato i miei comportamenti, ma sono tutte scelte che dipendono da me. Devi essere fiera di quella che sono, perché io sono tanto intelligente e so bene quello che faccio", ha contestato la figlia Shaila.

Il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha chiesto alla donna se avesse avuto il piacere di conoscere il fidanzato della figlia, Lorenzo. Ma Luisa ha preferito non incontrarlo e ha rifiutato senza battere ciglio. "Lorenzo sta giocando molto dentro al Grande Fratello, un giocatore accanito e lo sta facendo benissimo", ha detto mamma Luisa mostrando tutta la sua preoccupazione riguardo la relazione della figlia.

"Spero che non ti annulli, che non ti farà più piangere. L'amore è libertà, devi farti rispettare", ha detto Luisa. La mamma di Shaila ha poi lasciato la Casa, ma prima di uscire dalla porta ha sussurrato all'orecchio della figlia: "Lorenzo non è una brava persona". Il modello milanese, in collegamento dal Superled, ha confessato di sentirsi spiazzato dalle opinioni della mamma Luisa.