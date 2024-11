Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, questa sera martedì 19 novembre, in prima serata su Canale 5. Nuovi colpi di scena e nuovi confronti tra i protagonisti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni di questa sera

È stata una settimana intensa, non mancheranno i colpi di scena durante la diretta di questa sera. Lorenzo Spolverato sarà al centro dell'attenzione per diversi motivi: prima per la sua relazione con Shaila Gatta che al momento non sembra stia andando nel verso giusto. I due hanno avuto scontri piuttosto accesi durante la settimana e ai telespettatori non sono passati inosservati alcuni termini che ha utilizzato il modello milanese.

Lorenzo, infatti, potrebbe essere messo alle strette questa sera: potrebbero essere presi dei provvedimenti disciplinari a causa del suo comportamento, a detta dei telespettatori, "discutibile". Alcune sue dichiarazioni o frasi infelici avrebbero scatenato diverse polemiche sui social, in molti chiedono che vengano presi dei seri provvedimenti per il concorrente. Non resta che attendere la diretta per scoprire cosa sia accaduto questa settimana e quale sarà il destino del concorrente.

Lorenzo: " io ho chiamato Tommy te, te ne puoi andare a dormire"

MA CHE MODI SONO VERSO UNA DONNA,UNA VEEMENZA COSI FORTE E AGGRESSIVA CON UN TONO DI VOCE ALTISSIMO.

NON SI PUÒ STARE ZITTI DOVETE SQUALIFICARLO.#grandefratello #mavier #javier7 #fuorilorenzo pic.twitter.com/VAfzxDwHmS — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) November 19, 2024

Altro capitolo sarà riservato al triangolo amoroso tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Alfonso ha confessato questa settimana l'ex fidanzata Federica lo avrebbe baciato sotto le coperte la notte prima dell'ingresso di Stefano nella Casa. La scena non è stata ripresa dalle telecamere e Alfonso non vorrebbe parlarne chiaramente in puntata perché non vuole mettere in cattiva luce la 20enne. L'amica e gieffina Jessica Morlacchi gli ha consigliato di pensare più a se stesso e a preservare i suoi sentimenti, non più quelli della ragazza. Come andrà a finire?