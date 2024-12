Stefania Orlando è una nuova concorrente del Grande Fratello. Durante la puntata del reality show andata in onda questa sera, lunedì 16 dicembre, la showgirl italiana ha fatto il suo ingresso nella Casa e dopo pochi minuti si è consumato un acceso scontro tra la new entry e l'opinionista Beatrice Luzzi.

Il confronto

Tra le due non scorre buon sangue, infatti, dopo l'ingresso di Stefania Orlando nella Casa, Alfonso ha mandato in onda delle clip con delle dichiarazioni che la showgirl ha rilasciato su Beatrice Luzzi durante le ospitate televisive nelle ultime settimane. "Come mai sei sempre così critica nei confronti di Beatrice?" chiede Alfonso. "Io non sono critica, sono obiettiva. Magari è lei che è un po' permalosa", ha tuonato la nuova concorrente.

Non è tardata la replica dell'opinionista del reality show: "Hai puntato sul cavallo giusto", ha detto la Luzzi alludendo che la showgirl si trova dentro la Casa grazie proprio all'opinionista. "Sei ancora convinta che io sia bigotta?", chiede la Luzzi. La showgirl, senza esitazione, conclude: “Sì”.