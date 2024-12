Colpo di scena al Grande Fratello. Sei nuovi concorrenti hanno varcato ieri sera, lunedì 2 dicembre, la porta rossa.Tra questi anche Zeudi Di Palma, la nuova inquilina che ha avuto una frequentazione con Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna.

La nuova concorrente

23 anni, originaria di Napoli e vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2021, Zeudi Di Palma è la nuova concorrente del Grande Fratello 2024 che è stata accolta calorosamente con baci e abbracci dagli altri gieffini. Tuttavia, la ragazza non è indifferente a Federica Petagna, che era già a conoscenza del flirt che ha avuto con il suo ex fidanzato, Alfonso D’Apice.

I due si sono conosciuti dopo l’esperienza di Alfonso a Temptation Island: “Ci siamo conosciuti in un ristorante, abbiamo parlato e siamo diventati amici”, ha detto il gieffino intimidito. Incalzato dal conduttore del reality show, Alfonso ha ammesso di essersi scambiato un bacio con la nuova concorrente.

Tuttavia, la frequentazione tra i due non è andata avanti perché "non era il momento giusto", ha confessato la 23enne. Ora Alfonso e Zeudi possono approfondire la loro conoscenza dentro la Casa del Grande Fratello. Come reagirà Federica Petagna? La 20enne ha ammesso di voler mettere un punto definitivo alla frequentazione con il suo ex fidanzato per poter proseguire la sua conoscenza con Stefano, ma l'entrata di Zeudi non l'ha lasciata totalmente indifferente.