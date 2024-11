Monta la polemica social sulla seconda serata di Sanremo Giovani. Grelmos, Selmi e Settembre passano il turno, ma la vittoria di Grelmos su Rea scatena l'ira del web. Appena dopo il verdetto della commissione, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo, che ha promosso Grelmos, gli utenti social hanno cominciato a gridare allo scandalo.

"La vittoria di Grelmos contro Rea é a dir poco imbarazzante"; "Anche un sordo avrebbe fatto passare Rea", "Grelmos avanti solo per il milione di follower? Rea 1000 volte migliore", sono solo alcuni dei commenti che contestano la scelta, accusando la commissione di aver privilegiato la popolarità online al merito artistico e di aver infranto il sogno di una giovane cantante.

I tre artisti che ci sono aggiudicati la seconda puntata del talent Rai, andata in onda ieri su Rai 2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago e condotta da Alessandro Cattelan, si aggiungono alla rosa dei semifinalisti insieme a Mazzariello, Mew e Tancredi, selezionati nella prima puntata. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre su Rai2. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai1 accederanno soltanto in sei, mentre due giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo. Al festival di febbraio nella categoria Nuove Proposte accederanno i quattro primi classificati nella finale. (di Loredana Errico)

Chi è Grelmos

Greta Jasmin El Moktady ha 25 anni, è della Lombardia e ha origini marocchine. Oltre alla passione per la musica, è una modella (nel 2018 ha partecipato anche a Miss Italia) e un'influencer con oltre 3 milioni di follower tra Instagram e Tiktok. Il soprannome 'Grelmos', come ha raccontato, le è stato dato già alle scuole medie e poi è rimasto il suo nome d'arte.

Nel 2019 ha esordito con il singolo 'Fux', un brano dalle influenze urban, poi nel 2021 i singoli ‘Nps’ e ‘Illegal’. Il brano che porta a Sanremo Giovani è 'Flashback'.