'I migliori anni della nostra musica', su Radio Crc arriva il nuovo format tra note e ricordi

Un 'corso di storia della musica e dei ricordi' dedicato a vip e ascoltatori con Mario Fabbroni, il professore Emerito Arturo De Vivo e la studentessa Roberta Cacciapuoti

13 novembre 2025 | 13.19
Redazione Adnkronos
Da stasera alle ore 20:30 su Radio Crc va in onda 'I migliori anni della nostra musica', format originale con Mario Fabbroni, il professore Emerito Arturo De Vivo e la studentessa Roberta Cacciapuoti. Un coinvolgente 'corso di storia della musica e dei ricordi' dedicato a vip e ascoltatori, che sceglieranno le canzoni preferite tra quasi 200 successi di tutti i tempi: in diretta al numero Whatsapp +39 3382222777 ma anche nelle storie pubblicate in settimana sul profilo Instagram.

Ogni giovedì alle ore 20:30 la più bella musica italiana sarà quindi protagonista su Radio Crc (la radio Partner del Calcio Napoli, FM 100.500, TV Ch 84 dgt, Dab, App, Alexa, YouTube, X, Twitch, Fire tv). Tutti potranno raccontare aneddoti e ricordi di vita legati a canzoni e concerti. E non solo. Grazie ai voucher culturali di okTicket, verranno regalate esperienze e visite guidate.

