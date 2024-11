Modà tornano in concerto a San Siro, unica data nel 2025. Kekko fa pace con Suraci

Kekko Silvestre, per tutti Kekko dei Modà, è tornato su Rtl102.5, in diretta a Password con Nicoletta Deponti, Fulvio Giuliani e Cecilia Songini. "Qui è iniziato tutto", dice all'inizio del programma. L'annuncio arriva subito, dopo il primo brano in scaletta. Ma prima arriva l'abbraccio in diretta con Lorenzo Suraci, presidente di RTL102.5, che ha scoperto e lanciato Kekko Silvestre.

RTL 102.5 è la radio ufficiale de “La Notte dei Romantici”. Il 12 giugno 2025 i Modà torneranno a San Siro per un evento straordinario, riportando la loro musica su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia. In quella data la band accoglierà migliaia di fan per un viaggio attraverso i loro successi più amati. San Siro, che ha ospitato molte delle leggende della musica italiana e internazionale, sarà il luogo in cui celebrare questo ritorno sul palco.

"Mi trema la voce. Sarà l'unica data del 2025, i biglietti in vendita dal 2025", dice Kekko emozionato. "Ci siamo riappacificati (con Suraci ndr), ritornare allo stadio, avere RTL 102.5 come radio ufficiale, per noi è fantastico", continua. Nel corso di Password Silvestre e Lorenzo Suraci si sono riabbracciati negli studi della prima radio d'Italia, dopo alcuni anni di allontanamento. Il cantante è stato scoperto e lanciato proprio da Suraci, che aveva intuito la sua grande potenzialità artistica.