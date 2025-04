Il più alto riconoscimento del Consiglio regionale della Toscana ad uno degli artisti più eclettici, originali, iconici e divertenti del panorama musicale italiano: il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, e il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli hanno consegnato, nella serata di lunedì 31 marzo aa Firenze, il Gonfalone d'argento a Jovanotti, in questo periodo in tour con il suo Palajova, insieme alla bandiera biancorossa della Toscana.

La scelta di premiare Jovanotti per i valori che trasmette ai giovani e non solo è arrivata dal consigliere Ceccarelli. La sua proposta, votata all’unanimità dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, vuole essere anche il modo "per portare in alto il nome della Toscana nel mondo", ha detto Mazzeo riconoscendo a Jovanotti il merito di parlare ad intere generazioni un linguaggio pulito, schietto, carico di significati e valori in cui molti si riconoscono. "Jovanotti ha segnato il panorama musicale e culturale italiano in modo indelebile. A lui va il grazie di tutto il Consiglio regionale per la forza dei messaggi che trasmette e per l’incredibile spettacolo che regala ad ogni concerto", ha aggiunto Mazzeo.

"Jovanotti ha portato la musica italiana oltre i confini nazionali con un’energia unica, diventando un’icona della nostra regione. Questo premio è il segno di un legame forte tra lui e la Toscana, che lo celebra con il suo massimo riconoscimento del Consiglio regionale", ha dichiarato Vincenzo Ceccarelli. Ringraziamenti li ha espressi Jovanotti: "Lo apprezzo molto. Mi sento radicato in Toscana, qui ho legami forti e ricevere questo riconoscimento mi riempie di orgoglio".