'Il Mostro: Pietro Pacciani', al via le riprese del nuovo capitolo sul Mostro di Firenze di Sollima

Al via le riprese de 'Il Mostro: Pietro Pacciani', la miniserie in 3 episodi diretta da Stefano Sollima, che l'ha creata insieme a Leonardo Fasoli. Un nuovo capitolo sul più celebre caso di cronaca italiano che racconterà le indagini sul Mostro di Firenze da un nuovo punto di vista e che arriverà prossimamente solo su Netflix. 'Il Mostro: Pietro Pacciani' - una produzione Wildside (società del gruppo Fremantle) e AlterEgo, prodotta da Sonia Rovai, Gina Gardini, Stefano Sollima e Lorenzo Mieli - espande il racconto sul caso del Mostro di Firenze, concentrandosi sulla pista dei Compagni di merende e, in particolare, sulla figura di Pietro Pacciani, il presunto Mostro di Firenze e principale sospettato nelle indagini sugli otto duplici omicidi che tra il 1968 e il 1985 terrorizzarono l’Italia intera. Figura tanto indagata dalle cronache quanto misteriosa, Pacciani è stato protagonista di un lunghissimo processo in cui non sono mancati i colpi di scena.

"Abbiamo sempre immaginato Il Mostro come una serie antologica: racconti autoconclusivi, ognuno dedicato a uno dei diversi sospettati di essere l’autore della serie di delitti che ha sconvolto la Toscana e l’Italia intera tra gli anni Settanta e Ottanta, in quella che è passata alla storia come la vicenda del Mostro di Firenze", dichiara in una nota Stefano Sollima. "Dopo aver raccontato la pista sarda, questa volta facciamo un salto avanti nel tempo per affrontare il capitolo forse più noto, controverso e discusso di tutta la vicenda: la storia di Pietro Pacciani, condannato e poi assolto, e dei suoi presunti complici, i famigerati Compagni di Merende, in un caso che ha diviso l’opinione pubblica italiana per decenni. Forse è anche per questo che il caso di Pacciani resta il più inquietante: una colpevolezza mai provata, ma anche mai del tutto esclusa".

'Il Mostro: Pietro Pacciani' arriva dopo il successo del primo capitolo, 'Il Mostro' - presentato Fuori Concorso alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, vincitore del Nastro d’Argento Grandi Serie per la miglior Serie Crime, la serie più vista in tutto il mondo su Netflix nella sua settimana di debutto - che ha ricostruito la prima pista, la pista sarda, in quella che è stata una delle inchieste più lunghe e controverse della storia italiana.