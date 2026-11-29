Una promessa fatta in ospedale, durante i mesi più difficili, diventa il punto di partenza di un film e di una storia di riscatto. "Il Paradiso è un posto bellissimo", opera prima di David Ambrosini, arriva al Torino Film Festival, nella sezione Zibaldone, ispirandosi alla vera vicenda della famiglia Simeoli e al legame tra un padre e un figlio che trovano nel cinema un modo per affrontare la malattia.

Al centro del racconto c'è Edoardo, che a sette anni riceve una diagnosi di leucemia. Durante il ricovero, il padre Emanuele gli promette che, una volta guarito, realizzeranno insieme un film. Non è soltanto un modo per dare al bambino qualcosa da aspettare oltre le cure, ma un progetto che diventa il filo conduttore di una storia familiare segnata dalla paura e dalla speranza. Edoardo manterrà un ruolo speciale anche nella realizzazione del lungometraggio: sarà proprio lui a battere il primo ciak.

Nel film, Andrea Arcangeli interpreta Andrea, un attore dilettante cresciuto nella borgata romana chiamata Paradiso. La sua esistenza viene travolta dalla malattia del figlio, mentre la situazione economica precipita: è senza lavoro e la moglie è all'ottavo mese di gravidanza. Per sostenere la famiglia è costretto a tornare a spacciare per il boss del quartiere, rientrando in un ambiente dal quale aveva cercato di allontanarsi. Da una parte la necessità di sopravvivere, dall'altra il desiderio di non rinunciare al sogno condiviso con Edoardo: scrivere insieme un film. Il titolo assume così un significato quasi paradossale. Il Paradiso è il nome della borgata in cui il protagonista è cresciuto, ma anche un luogo dal quale sembra difficile emanciparsi. La malattia del bambino e il ritorno alla criminalità mettono il padre davanti a una scelta decisiva: lasciarsi trascinare nuovamente dalla violenza o cercare una strada diversa, affidandosi alla promessa fatta al figlio.

La storia cinematografica nasce da un'attesa lunga quindici anni. Emanuele Simeoli ha cercato a lungo un produttore disposto a portare sullo schermo la vicenda della propria famiglia, senza riuscire a trovare qualcuno che credesse nel progetto. A favorire la svolta è stata l'attrice Claudia Gerini, qui in veste di produttrice, che conosce da tempo i Simeoli e ne ha seguito il percorso, proponendo la storia a Gennaro Coppola di One More Pictures. Da quell'incontro è arrivata la decisione di realizzare il film, prodotto da One More Pictures e Attitude Srl.

"Quello che mi ha sorpreso di più è stato vedere realizzato un sogno. È un messaggio che vorrei trasmettere a tanti giovani, oggi un po' dispersi, spesso senza obiettivi e senza qualcosa per cui impegnarsi ogni giorno. Vorrei dire loro di persistere, di non smettere di inseguire i propri sogni. In un mondo così crudele, raccontare che esiste ancora la possibilità di credere nei sogni è per me molto importante", racconta Emanuele Simeoli, che affida alla pellicola anche un pensiero per i piccoli pazienti oncologici: "Vorrei dedicare questo messaggio anche a tutti i bambini che oggi si trovano nei reparti oncologici e stanno lottando tra la vita e la morte: c'è sempre una speranza. Anche in un mondo così crudele, si può ancora credere nei sogni".

Accanto alla famiglia Simeoli, un ruolo decisivo nel percorso del film è stato quello di Claudia Gerini, che ha creduto nel progetto fin dai primi incontri. "Ho incontrato questa storia e questa famiglia molti anni fa e, da subito, ho cercato di sostenere il progetto, diventandone una sorta di madrina. Ho riconosciuto fin dall'inizio la forza di questo racconto, che mette al centro il potere salvifico del cinema, delle storie e dei sogni, e la possibilità di trovare, attraverso di essi, una nuova prospettiva di vita", spiega l'attrice. "Sono felice che, anche grazie al mio sostegno, siamo riusciti a realizzarlo. Ho creduto nell'importanza di portare sul grande schermo una storia così intensa e potente dal punto di vista emotivo, dedicata proprio al cinema e affidata a un giovane regista alla sua opera prima. Mi è sembrato un racconto che meritava di essere condiviso con il pubblico". "Quando ho conosciuto la storia della famiglia Simeoli, ho capito che era il film giusto per la mia opera prima – racconta il regista David Ambrosini –. Cercavo una vicenda profondamente radicata nella realtà, capace di raccontare persone vere e conflitti concreti, ma anche di parlare del presente". Accanto ad Arcangeli, nel cast figurano Michela De Rossi, Massimiliano Vado, Edoardo Simeoli, Emanuele Simeoli, Paolo Calvano, Luca Scapparone e Alexia Cozzi. Per Ambrosini, formatosi alla Scuola d'arte cinematografica "Gian Maria Volonté" e con esperienze nel reparto regia di film come "I due papi" e "Le otto montagne", si tratta del debutto nel lungometraggio. (di Paolo Martini)