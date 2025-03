Il ritorno di Neffa, l'album è 'Canerandagio Parte 1'

'Canerandagio Parte 1' è il titolo dell’attesissimo album di Neffa, in uscita venerdì 18 aprile per Numero Uno (Sony Music) e da oggi disponibile in preorder. Con la sua penna inconfondibile, l’artista firma un nuovo passaggio nel genere che lo ha consacrato come una delle figure più influenti nel panorama musicale italiano. 'Canerandagio Parte 1' è il risultato di un lungo lavoro di produzione musicale, un’evoluzione del suo stile con sonorità calde, crude e graffianti.

Il disco è già disponibile nei seguenti formati: LP black 180gr, LP sparkle, LP sparkle autografato (Esclusiva Sony Music Store), cd JewelBox. Neffa presenterà dal vivo il nuovo album in occasione di Universo Neffa (prodotto da Vivo Concerti), il 5 novembre all'Unipol Forum di Milano. Sarà una serata che ripercorrerà i momenti più salienti della sua carriera e verranno presentate le nuove tracce di 'Canerandagio Parte 1'. I biglietti per Universo Neffa sono disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.