Alessandro Borghi compie 40 anni: "La felicità è nella mia famiglia e nei miei amici, il successo non c’entra"

Alessandro Borghi compie 40 anni. E arriva a questa soglia non solo come uno degli attori di riferimento della sua generazione, ma anche come un uomo che negli ultimi anni ha riscritto le proprie priorità. Il traguardo non è solo anagrafico: è il punto di incontro tra una carriera che ha attraversato alcune delle opere più significative del cinema italiano contemporaneo - come 'Non essere cattivo' e 'Sulla mia pelle' - e una nuova consapevolezza personale, segnata dalla paternità, dall’amore e da un diverso rapporto con il mestiere. Il 19 settembre, l'attore spegne 40 candeline, un traguardo che molti nel cinema raccontano come l'età della riconciliazione con se stessi. "Io non è che devo fare pace con tantissime cose", ha raccontato all'Adnkronos l'attore, attualmente nelle sale con il film 'Serpenti'. "Trovo la mia forza e la soluzione ai miei problemi nella mia compagna Irene, in mio figlio, e nei miei dieci amici con cui partirò il giorno del mio compleanno". Borghi ha ripensato al momento in cui la macchina del cinema "si è accorta" di lui: "Ho viaggiato con i piedi un po' per aria per un periodo, perché quella cosa succede". Alessandro Borghi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come stuntman a Cinecittà. Poi l'esordio sul grande schermo con 'Cinque', ma la consacrazione è arrivata con 'Non essere cattivo' di Claudio Caligari. Qui Borghi ha restituito la disperazione di chi vuole cambiare vita ma non sa da dove cominciare: ogni gesto appare come una richiesta d’aiuto non detta. Accanto a lui, il collega e amico Luca Marinelli con il quale ha costruito nel film una fratellanza che è insieme amore, dipendenza e destino. Un attore che ha ritrovato qualche anno più tardi ne 'Le otto montagne', dove hanno dato vita a due anime legate da una profonda amicizia che si riconoscono anche quando si perdono.

La forza di Borghi è sempre stata la trasformazione: un attore che cambia pelle e corpo (lo ha fatto interpretando Stefano Cucchi in 'Sulla mia pelle', che gli è valso un David di Donatello), accento (si è cimentato con l'abruzzese nei panni di Rocco Siffredi nella serie 'Supersex') e lingua (ha recitato in protolatino ne 'Il primo re' e in inglese britannico nella serie 'Diavoli'al fianco di Patrick Dempsey fino alla sfida di recitare interamente in spagnolo ne 'Il prigioniero'). Tra i ruoli che hanno lasciato il segno c'è anche quello di Aureliano nella serie 'Suburra': un antieroe tragico, impulsivo e tormentato, mosso da un costante bisogno di affermazione e da un profondo senso di solitudine. E oggi torna sul grande schermo con due ruoli ancora diversi (entrambi protagonisti della 83esima Mostra del Cinema di Venezia): un assurdo - ma così radicato alla realtà - poliziotto romano in 'Serpenti' (uno dei ruoli di Borghi più belli degli ultimi anni) e un libraio in 'Nessun dolore' che porta con sé una lezione sulla natura del "diverso".

Agli inizi, il peso del successo, dell’attenzione mediatica e della corsa dei set può spingere un attore a perdere contatto con la realtà, a vivere più dentro quella giostra fatta di riflettori. Poi, però, è arrivato un contrappeso decisivo: la necessità di rallentare e ridefinire le priorità, di capire cosa restava davvero di lui dentro quella velocità. "A un certo punto della mia vita, è stato molto bello rendersi conto che la mia felicità era ancora radicata alle cose che conoscevo molto bene da prima (del successo, ndr). E quando sono stato riportato con i piedi per terra, ho capito che avrei avuto dei momenti di crisi come tutti gli esseri umani, ma che avrei trovato la soluzione a tutto nella mia famiglia e nei miei amici". Un approdo, più che una svolta: "Anche se dovessi avere ancora qualcosa da risolvere, sicuramente saprei da chi andare". Alla domanda se oggi sia sereno, Borghi non ha esitazioni: "Sì". (di Lucrezia Leombruni)