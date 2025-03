Manuele Velo debutta in 'Mare Fuori 5': "Vorrei interpretare Ultimo in un biopic"

Classe 2005, napoletano, per lui la sua città è "arte, musica, ogni cosa", giovane promessa del cinema e volto da divo hollywoodiano d’altri tempi. Tra i suoi miti c’è Jake Gyllenhaal. Lui è Manuele Velo, tra le new entry nel cast della quinta stagione di 'Mare Fuori' con la regia di Ludovico Di Martino, dal 12 marzo su RaiPlay e dal 26 marzo in prima serata su Rai2. Interpreta Tommaso, il nuovo "chiattillo" dopo Filippo (interpretato da Nicolas Maupas): "È stato paradossale entrare nel cast, io sono un fan della serie dalla prima ora", ricorda Manuele Velo ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell'Adnkronos. Da appassionato "ora mi ritrovo ad interpretare Tommaso, un personaggio tormentato e pieno di sfumature. C’è tanto di me in questo personaggio. È stato terapeutico per me, uscivo distrutto dopo ogni scena".

Ma prima di entrare nella grande famiglia di 'Mare Fuori' ("siamo tutti ragazzi, inventiamo e giochiamo insieme, non c’è competizione tra di noi"), Manuele voleva fare il cardiologo "perché mi piace medicina, il corpo umano mi affascina". Poi "ho capito che non ero fatto per i libri". Il suo vero sogno "è sempre stata la recitazione". Un giorno "mia mamma mi ha mandato un video di TikTok sui provini di 'Mare Fuori'". Manuele quel provino lo ha fatto, anzi più di uno: "Ho aspettato per settimane un responso. Pensavo che non mi avessero preso, ero già pronto ad intraprendere la carriera da chirurgo", ricorda l’attore. Quella tanto agognata telefonata è arrivata: "Ero in macchina con mia madre, è lei il mio portafortuna", anzi "la mia supereroina", dice l'attore. Davanti a lui una lunga strada e una carriera tutta da scrivere: "Io sogno sempre in grande, non mi voglio fermare alla recitazione. Vorrei sviluppare il mio percorso su tanti fronti, magari condurrò un programma come Stefano De Martino (la cui carriera è partita come ballerino ad 'Amici di Maria De Filippi', ndr) oppure produrrò musica. Non mi voglio porre limiti". Tra i desideri c'è quello "di interpretare Ultimo in un biopic", svela Manuele, grande appassionato di musica.

Dall'attore un appello ai giovani: "a chi ancora non ce l'ha fatta dico che le opportunità arrivano sempre, piccole o grandi che siano. Bisogna mettercela tutta e mai mollare, come ho fatto io. Se avessi mollato, forse oggi non starei qui, avrei fatto il videomaker o il grafico o l'università. Se tu non pensi di meritare qualcosa, non lo riceverai mai, così come in amore. Diamoci il giusto valore e crediamoci", conclude. (di Lucrezia Leombruni e Loredana Errico)