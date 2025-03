"Partecipare a 'Lol - Chi ride è fuori' mi ha insegnato a rimanere lucido sotto stress, la disciplina e ad ascoltare. Poi ho sviluppato tutta una serie di muscoli facciali per non ridere". A dirlo è il creator e attore Tommaso Cassissa, ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell'Adnkronos. Classe 2000, 'made in Genova' Tommaso nell'intervista racconta l'esperienza vissuta nel cast del comedy show (prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios), disponibile su Prime Video dal 27 marzo con i primi 5 episodi e dal 3 aprile con l’ultimo: "Ho vissuto questa esperienza con entusiasmo, forse perché non avevo questa carriera decennale alle spalle da difendere, ho pensato solo a divertirmi e a godermi il momento. Mi ha fatto tornare indietro nel tempo, quando ero piccolo e andavo alle giostre con i miei amici", ricorda Tommaso, che ha condiviso questa esperienza anche con Andrea Pisani dei PanPers. I due sono membri, insieme a Gabriele Boscaino dei Nirkiop, di una boy band sui generis 'All you can hit': "Chissà...magari un giorno andremo al Festival di Sanremo diretti da Beppe Vessicchio".

Giovanissimo, "aspirante power ranger" (come si legge nella sua bio di Instagram) e una carriera ancora tutta da scrivere e vivere, Tommaso ha già dato prova del suo talento dai mille volti: attualmente è in tournée teatrale con 'Prova a prendermi', il musical tratto dall'omonimo film di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, in cui recita, canta e balla. "Ho studiato tantissimo per interpretare Frank Abagnale Jr., non solo il film ma anche la struttura del musical di Broadway". 'Tommycassi', il suo nome social, porta sul palcoscenico un ruolo che nel film è interpretato da DiCaprio: "Lui è la mia controfigura, quando sto male chiamano lui", dice scherzando.

Non ha solo una spiccata vena comica, ma anche romantica. Dietro a 'Il filo rosso' di Alfa c'è la melodia di Tommaso: "Io sono un romanticone, scrivo da sempre canzoni che tengo per me. Le registro con il telefono e poi le riascolto finché non mi piacciono, lo faccio per sfogare dei miei momenti di malinconia profonda". In questo suo "diario personale di canzoni" c'è 'Il filo rosso': "Una sera ho registrato questa melodia con la chitarra e voce, ho usato parole inglesi inventate. Nei giorni successivi avevo sempre questa melodia nella testa, non riuscivo a toglierla. Mi sono detto 'allora funziona'. Così l'ho mandata ad Alfa e l'abbiamo registrata". Due talenti genovesi che insieme a Olly - compagno di scuola di Cassissa - hanno "colonizzato Milano" per inseguire i loro sogni. E ci sono riusciti. A parlare sono i successi raggiunti. "Genova è una città che ti culla e ti dà tanta ispirazione e poi c'è Milano che ti insegna a venderti bene".

Oltre 1 milione di follower su Instagram e oltre 3 su TikTok, ma non chiamatelo 'quello del web': "C'è un pregiudizio sul mondo del web ed è difficile superare questa cosa. Ma è un problema che abbiamo solo in Italia, all'estero devi saper fare tutto dal canto alla recitazione fino al ballo e ai contenuti social", riflette Tommaso Cassissa. "Quando nasci sul web ma sai fare anche altro, devi dimostrare di più. Oggi questa cosa non mi pesa più", conclude.di Lucrezia Leombruni e Loredana Errico