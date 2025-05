"E' stato body shaming? C'è la registrazione". Mario Adinolfi attacca all'Isola dei Famosi 2025. Il concorrente, nella puntata di oggi 28 maggio 2025, nel confronto con altri naufraghi denuncia frasi offensive in relazione alla "questione fisica". Adinolfi cita in particolare una frase ("Non riesce neanche ad alzarsi dal letto"), attribuita alla giovane Chiara: "Testuale, testuale", dice Adinolfi. "Non è stato detto in maniera offensiva. Questo è il suo modo di esprimersi, arrogante e presuntuoso. Tutte le volte impone il suo pensiero, non permette agli altri di esprimersi. Se lui la vede in un modo, tutti devono vederla come la vede lui", afferma la giovane: "Lui vuole far passare me come la ventenne maleducata".

"Impone il suo pensiero e non permette agli altri di esprimersi".

Chiara risponde alle accuse di Mario.#Isola pic.twitter.com/iqcM4WPO5J — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2025

"Devo sentirmi insultato in maniera brutale per una mia condizione fisica e devo pensare che questo venga sottolineato dall'applauso del pubblico... mi fa venire voglia di stare zitto per tutta la puntata. Il punto è assolutamente questo", dice Adinolfi discutendo con la conduttrice Veronica Gentili. "Era assolutamente su una questione fisica", ribadisce il concorrente rispondendo alla conduttrice.