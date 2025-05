Camila Giorgi lascia l'Isola dei Famosi 2025. L'ex tennista, concorrente del reality di Canale 5, deve abbandonare il programma. "Camila deve lasciare l'Isola per motivi familiari: rientrerà in Argentina per stare vicino ai suoi cari", il messaggio che compare sul profilo X della trasmissione. In precedenza, la conduttrice Veronica Gentili aveva anticipato la possibilità del ritiro di Giorgi: "Sono sopraggiunti dei motivi familiari, stiamo capendo cosa fare". In tarda serata, l'annuncio ufficiale e l'uscita di scena dell'ex tennista.