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Iva Zanicchi scrive a De Martino: "Rispondimi'. Il siparietto a 'BellaMa'

Il retroscena del messaggio raccontato dalla cantante: "Gliel'ho mandato questa notte". E Diaco scherza: "E allora! Dagli tempo"

Iva Zanicchi e Pierluigi Diaco - fotogramma/ipa
Iva Zanicchi e Pierluigi Diaco - fotogramma/ipa
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09 settembre 2026 | 14.24
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

Una puntata tra ricordi, musica e sorprese quella di 'Bella Ma’', che ieri ha ospitato Iva Zanicchi. L'Aquila di Ligonchio si è raccontata a Pierluigi Diaco con la consueta ironia, ripercorrendo alcuni momenti della sua lunga carriera e tornando anche alle sue partecipazioni a Sanremo.

Ed è stato proprio il Festival a regalare il momento più curioso dell’intervista. Diaco ha infatti mostrato l’esibizione della Zanicchi a Sanremo 2022, quando la cantante partecipò alla gara con 'Voglio Amarti'. Un’occasione per parlare anche del suo attuale rapporto con il festival: "È stato il mio ultimo Sanremo, perché io non ci andrò più in gara", ha sottolineato Zanicchi. Ma Diaco ha subito rilanciato con una domanda che ha aperto uno scenario decisamente interessante: "Ma se De Martino ti chiama come ospite d’onore?".

La risposta di Iva è stata immediata e, soprattutto, ha svelato un piccolo retroscena. La cantante ha infatti raccontato di aver già scritto a Stefano De Martino ma senza ricevere risposta: "Stefano, rispondimi. Mi devi rispondere, perché io ti ho mandato un messaggio e tu mi devi rispondere", ha detto la Zanicchi scoppiando in una risata.

A quel punto Diaco ha colto l’occasione per scherzarci su e ha trasformato la rivelazione in un vero e proprio appello in diretta:"'Allora, notizia! In diretta su Rai2, la signora Zanicchi svela di aver mandato un messaggio al direttore artistico di Sanremo, De Martino, e lui non ha risposto. Ste’, rispondi!", ha detto il conduttore. Provocando la precisazione della Zanicchi: "Beh, no, ma gliel’ho mandato questa notte". Diaco, con la sua consueta ironia, ha chiuso così: "E allora! Dagli tempo". (di Alisa Toaff)

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Sanremo BellaMa' Iva Zanicchi
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