'Easy Lady'? "Non avrei mai pensato di cantarla in napoletano". Così Ivana Spagna commenta all'Adnkronos la rivisitazione del suo brano iconico del 1986 grazie al giovane dj e produttore pugliese Nuzzle. Il brano, intitolato 'T'Amo T'Amo T'Amo' che esce il 25 ottobre, nasce dal remix di una cover con la produzione di Nuzzle diventato virale sui social, con 6 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 35.000 clip ispirate su TikTok.

Nuzzle confessa di aver scoperto per caso l'origine del brano: "Ho sentito 'T'Amo T'Amo T'Amo' sui social, mi ha colpito la voce originale e ho subito pensato di remixarla, di darle nuova vita. Ho fatto una bozza, l'ho fatta sentire a mia madre e lei mi ha detto: 'Ma questa è Easy Lady di Spagna!' A quel punto ho contattato Ivana sui social e lei, gentilissima, ha accettato il progetto". 'Easy Lady', hit intramontabile degli anni '80, rivive così in una veste inedita, fondendo il sound di Ivana Spagna con il gusto contemporaneo.

"Non avrei mai pensato di cantarla in napoletano, ma mi piace molto", commenta Ivana Spagna, esprimendo il suo apprezzamento per la musicalità della lingua: "Io ho sempre cantato canzoni in napoletano perché mi piace la musicalità della lingua. Mi ricorda un pochino la libertà che dà l'inglese. Non ci sono le vocali che finiscono, che tranciano la parola". E la cantante racconta di essersi divertita a lavorare con Nuzzle, lodandone il talento e la chiarezza di visione: "È giovane ma sa quello che vuole. Un vero produttore, a cui ti affidi perché sai che sa dove vuole arrivare".

Chi è Nuzzle

Nuzzle è una firma già ammirata nella rilettura switch techno della famosissima 'King of the bongo' di Manu Chao che ha totalizzato milioni di visualizzazioni su YouTube. "Mi piace dare nuova vita alle canzoni. Dopo il successo del remix di Manu Chao, ho voluto lavorare su brani italiani, e così è nata 'T'amo T'amo T'amo' che ha già preso il volo e adesso lo prenderà ancora di più”, racconta il dj che sottolinea l'importante di essere liberi nella musica: "Faccio musica per me stesso, per star bene, ed è l'unico modo per arrivare alle persone".

Una libertà musicale che trova terreno fertile in piattaforme come YouTube e TikTok che consentono ad alcuni brani di diventare virali in poco tempo. “Sicuramente i social sono un mezzo per far arrivare tutto in fretta e veloce. Però è anche vero che alcuni brani spariscono subito".

Cosa che non è successa con il brano 'T'amo T'amo T'amo': "E' fuori già da quattro mesi fuori, la gente lo ascolta ed è un suono che continua a crescere. I social sicuramente aiutano ma poi dipende sempre dalla potenza del suono, dell'audio e del lavoro fatto”. E Ivana Spagna scherza sul suo rapporto con i social: “Fino a tre, quattro mesi fa, pensavo che TikTok fosse 'TikTok contro la porta'. Sono negata per la tecnologia. Ho qualcuno che gestisce il mio Instagram perché con i social sono un disastro".