Autore di hit mondiali come 'No man no cry' e ''Time', il sassofonista Jimmy Sax ha rilasciato il nuovo album 'Milion Miles': dieci inediti, una cover e tanta voglia di raccontarsi attraverso la musica. Dentro c'è di tutto, dal pop all'elettronica, dal funky alla musica classica: una lavorazione complessa, di cui ha parlato nella redazione dell'Adnkronos a Roma, città che ama più di ogni altra.

Il rapporto con l'Italia

Non è un caso se il primo palasport della sua carriera sia stato, lo scorso maggio, il Palazzo dello Sport di Roma: Jimmy Sax in Italia è amatissimo (qui 'No man no cry' è stato certificato Platino e 'Time' è stato certificato Oro) e il musicista francese ricambia questo affetto. "Trascorro molto tempo in Italia: amo la cultura, il cibo e ovviamente sono colpito dalla musica italiana", ha raccontato.

Nel cuore due città in particolare, Roma e Napoli. "Roma è la mia città preferita al mondo, - ha dichiarato - forse per la sua storia e per la sua bellezza. Quando cammini per strada ti senti in un film". Napoli invece è la città da cui vengono management e collaboratori e con cui ha un legame affettivo. "A Napoli - ha affermato - mi sento a casa. Io sono nato a Marsiglia e Marsiglia e Napoli sembrano sorelle gemelle. In entrambe le città c’è questo sapore mediterraneo, il sole, tutti che parlano a voce alta. E poi la musica di Napoli è bellissima". Tra gli artisti partenopei che ha ascoltato con piacere ci sono Geolier, Pino Daniele ma anche la band Nu Genea.

Non stupisce quindi che ci sia "molta Italia nel mio nuovo album". L'omaggio principale è quello al compositore e pianista Ludovico Einaudi con la cover di 'Una Mattina', brano conosciutissimo in Francia dal momento che fa parte della colonna sonora del celeberrimo film con Omar Sy 'Quasi amici': "Ludovico Einaudi è un'icona, è stato un onore incidere questa traccia ed essere stato autorizzato a 'toccare' la sua musica ".

'Million Miles', il nuovo album con 10 brani inediti

Da sempre noto per la sua abilità di fondere più generi e sound, ora Jimmy Sax ha realizzato un album in cui sperimenta ancora. "All'inizio ero un po' preoccupato dalla direzione che stavo prendendo con questo album - ha rivelato all'Adnkronos - perché le prime 4-5 tracce che avevo preparato sono davvero pop: c'è la chitarra, io parlo e canto. Ci dicevamo che il pubblico sarebbe rimasto sorpreso e già soltanto sentendo la intro si sarebbe chiesto se fossi impazzito e se mi fossi dato al rock 'n' roll. Ma io devo essere felice di quello che faccio". "Trovare l'equilibrio in un album - ha continuato Jimmy Sax - è una grande sfida. Spero che al pubblico 'Million Miles' piaccia ma un artista deve essere abbastanza sicuro di sé da realizzare ciò che vuole e non ciò che la massa vuole ascoltare. Io ho bisogno di essere la prima persona felice di ciò che ho inciso".

Due tracce portano i nomi dei suoi figli, 'Cesar' e 'Roméo', mentre 'You' è dedicata a suo padre che non c'è più. "Non è facile - ha detto - parlare di emozioni così profonde come il dolore che provi quando perdi qualcuno, ecco perché mi esprimo attraverso la musica. Il brano per mio padre in particolare nasce dalla mia necessità di rimuovere del peso dalle mie spalle. Quando lo interpreto spesso finisco per piangere".

Il rapporto con i social

Con il suo inseparabile sassofono, Jimmy Sax ha intrattenuto fin da giovanissimo piccole e grandi folle ma è grazie alla sua presenza online che è esploso il vero successo. "Non c'è sempre bisogno di parole per esprimere un sentimento, ma nei grandi media non c'è spazio per la musica strumentale. Siamo circondati da altri generi: al primo posto nelle vendite ci sono rap, trap e R&B, seguiti da pop ed elettronica. Grazie al cielo esiste Youtube: lì le nuove generazioni possono esprimersi e trovare un proprio pubblico, senza dover avere etichette discografiche, management o uffici stampa".

Così ha fatto anche Jimmy Sax agli inizi: la fama per lui è arrivata quando online divenne virale 'No man no cry', caricata sul suo canale Youtube (che oggi conta oltre 1 milione di iscritti e oltre 430 milioni di visualizzazioni). "Ovviamente - ha spiegato - Internet ha dei lati negativi, ma non quando parliamo delle opportunità per i musicisti: è uno strumento fantastico, che non ha limiti. Prendiamo TikTok per esempio, è uno spazio dove i più giovani se sono abbastanza appassionati e intelligenti possono trovare un'audience e diventare 'virali' solo con le proprie capacità".

Dopo il successo 'virtuale' sono arrivati i live. Solo fra il 2022 e il 2023 Jimmy Sax si è esibito in un tour europeo che ha registrato 150.000 presenze. "All'inizio della mia carriera, - ha detto - avevo grandi numeri su Youtube ma per me non sono stati concreti fino a quando non ho incontrato il pubblico. In quel momento ho pensato: 'Wow, dietro questi milioni di visualizzazioni ci sono milioni di persone'. Sul palco io condivido davvero chi sono, mi spoglio di tutto e do me stesso all'audience". (di Corinna Spirito)