Jinjer, una data a Trezzo sull'Adda a febbraio 2026

La band metal ucraina torna in Italia dopo il successo dell'album 'Duel' uscito quest'anno

Jinjer, la band metal ucraina, tra i gruppi contemporanei maggiormente apprezzati, farà tappa in Italia con il suo European Duel Tour. Il concerto si terrà il 10 febbraio 2026 al Live Club di Trezzo sull’Adda (Mi). La formazione, guidata dalla carismatica Tatiana Shmayluk, ha pubblicato nel febbraio scorso il quinto studio album 'Duel' su Napalm Records, ennesimo sigillo di un gruppo che sta aumentando progressivamente i propri consensi presso gli appassionati di metalcore, prog-core e djent.

I biglietti sono già in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com. Saranno disponibili per l’acquisto anche posti speciali a sedere numerati con divanetto e ingresso anticipato di 15 minuti rispetto all'apertura porte. In apertura si esibiranno due altre band che saranno prossimamente comunicate.