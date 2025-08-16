circle x black
Cerca nel sito
 

Mantova, 24enne disperso dopo tuffo in bacino idrico: ricerche in corso

E' successo ieri pomeriggio a Mondine di Moglia. Il giovane, di origine romena, era con degli amici. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Mantova, 24enne disperso dopo tuffo in bacino idrico: ricerche in corso
16 agosto 2025 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un giovane di 24 anni, di origine romena e residente a Modena, risulta disperso dopo essersi lanciato in un bacino idrico nella località Mondine di Moglia, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, intorno alle 17.

Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici per pescare e, insieme a loro, si è tuffato nelle acque antistanti l'impianto idrovoro della zona. È stato però l’unico a non riemergere. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, contattando il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Moglia, insieme a squadre dei Vigili del fuoco di Suzzara e Mantova. Le operazioni di ricerca sono state poi supportate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Bologna e Milano, nonché da un elicottero. Le ricerche effettuate fino alle 2:30 di notte non hanno dato esito positivo. Le operazioni sono riprese questa mattina alle 8. L’area dell’incidente si trova nei pressi dell’impianto idrovoro di Mondine, parte del sistema di bonifica Parmigiana-Moglia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bacino idrico mondine moglia impianto idrovoro mondine moglia moglia disperso moglia 24enne moglia bacino idrico bacino idrico mondine moglia
Vedi anche
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza