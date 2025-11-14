Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, venerdì 14 novembre , il fuoriclasse azzurro sfida l'americano Ben Shelton nell'ultima partita del gruppo Bjorn Borg. Sinner ha già festeggiato la qualificazione alla semifinale e il primo posto nel gruppo, già eliminato invece Shelton. Si comincia non prima delle 14.

Dove vedere Sinner-Shelton? Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali SkySport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv