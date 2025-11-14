circle x black
L'azzurro sfida l'americano nell'ultimo match del gruppo Bjorn Borg

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
14 novembre 2025
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, venerdì 14 novembre, il fuoriclasse azzurro sfida l'americano Ben Shelton nell'ultima partita del gruppo Bjorn Borg. Sinner ha già festeggiato la qualificazione alla semifinale e il primo posto nel gruppo, già eliminato invece Shelton. Si comincia non prima delle 14.

Dove vedere Sinner-Shelton? Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali SkySport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv

Sinner toenrà in campo domani pomeriggio alle 14, per la semifinale del Torneo dei Maestri contro Alex De Minaur.

