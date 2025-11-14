circle x black
Visibilia, giudice sospende processo Santanchè per diffamazione: atti a Senato

Il ministro del Turismo è imputata per diffamazione nei confronti di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società

Daniela Santanchè - Ipa/Fotogramma
Daniela Santanchè - Ipa/Fotogramma
14 novembre 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il tribunale di Roma ha sospeso oggi, venerdì 14 novembre, il procedimento che vede imputata il ministro del Turismo Daniela Santanchè per diffamazione nei confronti di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società Visibilia. Nella scorsa udienza la difesa del ministro aveva sollevato un’eccezione relativa all'applicazione del comma 1 dell'art. 68 Cost. che prevede l'insindacabilita' delle opinioni espresse in aula.

Oggi il giudice monocratico ha deciso per la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al Senato per vagliare la condizione di procedibilità.

