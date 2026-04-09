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Jovanotti e Morandi con le figlie ad 'Affari Tuoi' da De Martino. Ma Sanremo non c'entra

A quanto apprende l'Adnkronos, la puntata speciale di beneficenza è una trovata per la promozione dei tuor dei due cantanti

Stefano De Martino - Fotogramma /Ipa
Stefano De Martino - Fotogramma /Ipa
09 aprile 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno protagonisti domani, nell'access prime time di Rai1, di una puntata speciale di 'Affari Tuoi'. La notizia, anticipata da Fanpage, ha generato subito speculazioni sul Sanremo 2027 ma - a quanto apprende l'Adnkronos - quella che doveva essere la sorpresa della puntata di domani nasce in realtà come una trovata per promuovere i nuovi tour dei due artisti, oltre al nuovo singolo 'Monghidoro', scritto per Morandi proprio da Jovanotti.

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Il Jova Summer Party 2026, ribattezzato 'L'Arca di Lorè', toccherà varie località del Sud Italia e isole tra agosto e settembre 2026, per concludersi al Circo Massimo di Roma. Il tour di Morandi, intitolato 'C’era un ragazzo – Gianni Morandi story' sarà anche l’occasione per festeggiare i 60 anni di una delle sue canzoni più iconiche, 'C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones'. Un brano antimilitarista che rimane purtroppo molto attuale a decenni di distanza.

Jovanotti non è nuovo all'utilizzo promozionale di inaspettate incursioni televisive. Il 30 marzo il cantante è stato coconduttore con il Mago Forest della prima puntata del GialappaShow. Ma è già accaduto in passato che per promuovere la sua musica comparisse nei programmi tv più disparati, creando sempre occasioni di grande show. Questa volta sarà ad 'Affari Tuoi', il programma di punta della giornata Rai, con quasi 5 milioni di spettatori, dove i due giocheranno per beneficenza accompagnati da amici e parenti (a quanto apprende l'Adnkronos, tra i giocatori dovrebbero esserci anche la figlia di Morandi, Marianna, e la figlia di Jovanotti, Teresa) e dove Stefano De Martino ha accolto con piacere e ironia, anche nel nuovo ruolo di conduttore e direttore artistico della prossima edizione di Sanremo, l'idea di avere con sé due mostri sacri della musica italiana.

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