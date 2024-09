Jovanotti racconta a Francesca Fialdini la speciale amicizia con Alberto Brandi, il veterinario 'angelo' degli animali

"Per un periodo era più da me che a casa sua". E' così che Alberto Brandi, il veterinario 'angelo' degli animali, ha spiegato la sua speciale amicizia con Jovanotti a 'Da noi... a ruota libera' su Rai1. Un rapporto speciale: lo conferma lo stesso cantautore, intervenuto oggi a sorpresa con un videomessaggio nel corso del talk di Rai1: "Alberto è un caro amico di famiglia, quando c'è un randagio, un cane o un gatto sperduto spesso lo mandiamo a loro che sanno come prendersene cura al meglio - dice 'Jova'. E' davvero una persona innamorata degli animali. Sappiamo quanto è splendido il rapporto che si viene a creare con loro: ti arricchiscono la vita e rendono belle le giornate".