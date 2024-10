Kanye West e Bianca Censori sarebbero vicini al divorzio. L'amore tra la coppia sembra sia giunto al capolinea dopo poco meno di due anni di matrimonio. Il rapper americano e l'architetta australiana, infatti, sono convolati a nozze il 20 dicembre del 2022 e ora i due pare siano pronti a dirsi addio.

Il motivo della rottura

Secondo quanto riporta TMZ la crisi tra Kanye West e Bianca Censori sarebbe ufficiale: il sito americano sottolinea l'assenza di Bianca nelle recenti apparizioni pubbliche di Kanye, che è stato visto più volte da solo anche in eventi pubblici in cui la moglie solitamente lo accompagnava.

Secondo le fonti, uno dei motivi che avrebbe portato alla rottura tra i due è stato il trasferimento definitivo del rapper americano a Tokyo, una scelta che la moglie non avrebbe approvato. Per questo motivo Bianca Censori avrebbe fatto ritorno in Australia per trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia, lontano dai riflettori. La fine della relazione tra Kanye West e Bianca Censori, al momento, è avvolta nel mistero: i due sono stati avvistati insieme l'ultima volta lo scorso 20 settembre. Da quel momento il silenzio.

Il matrimonio misterioso

È sempre stato un matrimonio molto chiaccherato quello tra Kanye West e Bianca Censori. Inizialmente i due avevano deciso di convolare a nozze in silenzio, lontano dagli occhi indiscreti, fino a quando la relazione non è stata resa nota al pubblico. Da quel momento, diverse indiscrezioni della stampa hanno dato modo alla coppia di essere sempre al centro dei riflettori: un po' per i nude look di lei e un po' per le manie di protagonismo di lui. Sarà questa la fine per la coppia?