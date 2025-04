Pippo Baudo "l'ho amato moltissimo e non l'ho mai dimenticato. L'ultimo mio compleanno, il 18 gennaio ho aspettato una telefonata. Due parole, una semplice telefonata di auguri mi basterebbe. Non lo sento da quando abbiamo divorziato eppure dopo di lui non ho più avuto una storia. Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento". Katia Ricciarelli si confessa a Monica Setta a 'Storie di donne al bivio weekend' nella puntata in onda sabato alle 15 su Rai2. L'artista racconta dei suoi amori, innanzitutto quello con Pippo Baudo sposato il 18 gennaio 1986 a Militello.

Ricciarelli condivide anche un aneddoto su Alberto Sordi: "Mi ha corteggiata tanto, mi portava a cena nei ristoranti di cucina romana e soprattutto mi faceva arrivare valanghe di rose rosse. Ho sempre pensato che fossero fiori riciclati. Arrivavano a lui e me li faceva mandare a casa", conclude.