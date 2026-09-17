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Siparietto tra Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli, il tradimento e la frecciata: "Che troika"

Le due cantanti sono stati ospiti oggi nel salotto di Caterina Balivo su Rai1

Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi - La volta buona
Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi - La volta buona
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17 settembre 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Siparietto a La volta buona tra Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli. Le due cantanti, ospiti oggi nel programma di Rai 1, si sono lasciate andare a ricordi e aneddoti della loro vita privata. Zanicchi, in particolare, ha raccontato di quando era in tournée nell'Unione Sovietica e aveva un traduttore giovane di nome Sasha con cui ha avuto un flirt.

"Era un ragazzo biondo, alto, occhi azzurri. Io ero sposata, avevo a casa la bambina, non lo guardavo nemmeno". Poi, però qualcosa è cambiato: "Quando cantavo lo guardavo dritto negli occhi. È scoppiata una passione tra di noi, la prima volta che mi succedeva da quando ero sposata".

Una sera, dopo una passeggiata, i due hanno preso una troica, un tradizionale traino a tre cavalli per slitte o carrozze. Un termine che ha spiazzato Katia Ricciarelli. Zanicchi ha rincarato la dose: "Si mi sono sentita una... troika pure io". La battuta ha fatto scoppiare entrambe a ridere.

Zanicchi ha poi raccontato che quella sera tra lei e Sasha è scattato un bacio. Ma proprio in quei giorni sarebbe dovuto arrivare il marito. "Andiamo in hotel e gli dico di raggiungermi in camera tra 5 minuti". E in sottofondo, Ricciarelli ha aggiunto: "Ma che troika ragazzi". Un commento che Zanicchi ha ignorato, dandole una spinta affettuosa con la mano, continuando il racconto. Poi, il colpo di scena: il marito è arrivato proprio in quel momento a sorpresa ed è "rimasto lì fino alla fine della tournèè, ahime". E in conclusione, ha confidato: "No, non abbiamo mai consumato".

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la volta buona katia ricciarelli iva zanicchi
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