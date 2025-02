Kendrick Lamar e Sza, una data a Roma ad agosto

Kendrick Lamar e Sza arrivano in Italia sabato 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, per l’unica tappa del loro Grand National Tour, che mostrerà a tutto il mondo il loro nuovo progetto artistico insieme, presentato in anteprima assoluta al celebre 'Apple Music Half-Time Show' al Super Bowl Lix a New Orleans. I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle 9 di giovedì 13 febbraio. La vendita generale scatterà dalle 9 di venerdì 14 febbraio su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Alla 67esima edizione dei Grammy Awards Kendrick Lamar ha trionfato, aggiudicandosi ben cinque premi come 'Registrazione dell’anno', 'Canzone dell’anno', 'Miglior canzone rap', 'Miglior performance rap' e 'Miglior video musicale' per il singolo 'Not Like Us'. La traccia, diventata un inno culturale nel 2024 e oggetto di discussione per il suo diss verso Drake, ha trionfato in tutte e cinque le categorie in cui era nominata, confermando Lamar come una delle voci più potenti dell’hip-hop contemporaneo.

L'artista ha pubblicato a sorpresa il 29 novembre dello scorso anno il suo sesto album in studio, 'Gnx'. In poco più di due giorni, l’album ha ottenuto la cifra record di oltre 100 milioni di stream solo su Spotify, occupando con i suoi brani le prime posizioni di tutte le classifiche globali. Con questi numeri Kendrick ha raggiunto un altro risultato importante, arrivando al vertice della classifica Spotify Global Top Artist per la prima volta quest’anno, spodestando Taylor Swift. Dodici tracce inedite in cui figurano due collaborazioni con la superstar Sza nei brani 'Luther' e 'Gloria'. Sza ha ricevuto il Songwriters Hall of Fame's Hal David Starlight Award e ha vinto numerosi premi, tra cui iHeartRadio Awards, Bmi Awards, Billboard Music Awards, Mtv Video Music Awards, Brit Awards e Bet Awards.