La tiratrice sudcoreana Kim Yeji, che con il suo look ha conquistato i social alle Olimpiadi di Parigi, ha ottenuto il suo primo ruolo da attrice: quello di un'assassina. A darne notizia è il Guardian. La 32enne ha conquistato l'argento nella gara femminile di pistola ad aria compressa da 10 metri l'estate scorsa, ma è stato il suo atteggiamento estremamente calmo insieme agli occhiali da tiro con montatura metallica e al cappellino da baseball, a renderla famosa.

I video delle sue riprese sono diventati virali e lei ha ricevuto le lodi anche da Elon Musk. "Dovrebbe essere scritturata in un film d'azione. Non ha nemmeno bisogno di recitare" aveva scritto Musk su X all'epoca. Ora interpreterà un'assassina in 'Crush', una mini serie spinoff del progetto cinematografico 'Asia?.