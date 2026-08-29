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'La Notte dei Fiori', stasera su Rai 1: lo show dedicato ai cantautori della scuola genovese

Il grande omaggio di Rai 1 ai cantautori genovesi e al Festival di Sanremo

Nicola Savino ed Elenoire Casalegno - fotogramma/ipa
Nicola Savino ed Elenoire Casalegno - fotogramma/ipa
29 agosto 2026 | 09.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, sabato 29 agosto, in prima serata su Rai 1, Sanremo torna a essere il cuore della grande musica italiana con 'La Notte dei Fiori', uno spettacolo-evento che celebra il patrimonio artistico della Liguria, i grandi cantautori della scuola genovese e la storia del Festival di Sanremo.

A condurre la serata saranno Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, racconti, immagini e ricordi. Per una notte, il lungomare di Pian di Nave si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con il mare di Sanremo a fare da scenografia.

'La Notte dei Fiori' sarà un racconto corale dedicato a una terra che ha regalato alla musica italiana alcuni dei suoi autori più straordinari. Protagonisti della serata saranno tra gli altri Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e Ivano Fossati.

Le loro canzoni rivivranno attraverso nuove interpretazioni affidate a un cast di artisti che unisce generazioni e linguaggi musicali diversi: Fabio Concato, Angelica Bove, Fabrizio Moro, Tosca, Nicolò Filippucci, Anna Tatangelo, Marco Masini, Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Sabrina Salerno e Cristina D'Avena. La serata renderà omaggio anche ad alcuni dei brani più amati che hanno scritto la storia del Festival di Sanremo, in un ideale abbraccio tra la città dei fiori e la musica italiana.

'La Notte dei Fiori' sarà un viaggio tra passato e presente, un evento unico che celebra il valore della memoria, della musica d'autore e del Festival di Sanremo, nella città che da sempre ne è il simbolo.

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La Notte dei Fiori Sanremo Liguria Rai 1 Festival di Sanremo
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